Nichts ist so stetig wie der Wandel - und das gilt auch für gesetzliche Neuerungen in Bezug auf landwirtschaftliche und gewerbliche Transporte. Aus diesem Grund bieten der Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer e.V. (VSSE) Ihnen folgendes Online-Seminar an. Landwirtschaftliche und gewerbliche Transporte - wie wirken sich die Neuregelungen zum...

Den vollständigen Artikel lesen ...