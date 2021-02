Am Standort eines der ältesten Braunkohle-Kraftwerke in Deutschland, das seit 1992 stillgelegt ist, soll nun sauberer Strom entstehen. Die LEAG hat mit dem Bau des Photovoltaik-Solarparks in Zschornewitz begonnen. Es geht in großen Schritten voran beim Photovoltaik-Solarpark "Altes Kraftwerk" in sachsen-anhaltinischen Zschornewitz. Im vergangenen Dezember hatte der Stadtrat Gräfenhainichen den Bebauungsplan verabschiedet. Jetzt beginnen die Bauarbeiten auf dem fünf Hektar großen Areal. Im Herbst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...