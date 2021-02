FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 12.02.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES RELX PRICE TARGET TO 2090 (2070) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS CARNIVAL PLC TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 1000 (800) PENCE - BERENBERG CUTS TUI PRICE TARGET TO 175 (250) PENCE - 'SELL' - BERENBERG RAISES COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 1600 (1425) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES INTERCONTINENTAL HOTELS TARGET TO 4500 (4000) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES SSP GROUP PRICE TARGET TO 370 (335) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES WHITBREAD PRICE TARGET TO 3600 (2500) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN RAISES ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 400 (310) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 1032 (842) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 5788 (4889) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES POLYPIPE PRICE TARGET TO 653 (602) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 680 (550) PENCE - 'BUY' - EXANE RAISES MARKS & SPENCER TO 'OUTPERFORM' ('NEUTRAL') - PT 165 (140) PENCE - HSBC RAISES DIPLOMA PLC TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 2705 (1680) PENCE - JEFFERIES RAISES CRANSWICK PRICE TARGET TO 3700 (3600) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN RAISES ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 641 (568) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES VICTREX PRICE TARGET TO 2150 (2000) PENCE - 'NEUTRAL' - KEPLER CHEUVREUX RAISES RELX PRICE TARGET TO 2075 (1960) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 480 (320) PENCE - 'HOLD' - MORGAN STANLEY CUTS GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1580 (1665)P - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY INITIATES BREEDON WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 114 PENCE - MORGAN STANLEY INITIATES FERGUSON WITH 'EQUAL-WEIGHT' - TARGET 9060 PENCE - MORGAN STANLEY RAISES DRAX GROUP TARGET TO 400 (300) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - PEEL HUNT RAISES HELICAL BAR TO 'BUY' ('ADD') - TARGET 425 (450) PENCE - RBC REINITIATES LONDON STOCK EXCHANGE WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 11500 PENCE - UBS RAISES REDROW PRICE TARGET TO 885 (750) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

