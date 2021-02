herzlich willkommen im Jahr des Büffels, wahlweise auch Rindes, Ochsen oder, um im Börsensprech zu bleiben, des Bullen. Beziehungsweise der Bullen, damit die Überschrift auch einen Sinn ergibt. Schließlich feiern wir heute das chinesische Neujahrsfest, und damit den Wechsel vom Ratten- (kein Witz, gibt es in der chinesischen Astrologie wirklich!) zum Bullenjahr. Oder eben Büffel, Ochsen, Sie wissen schon. Glaubt man den Astrologen aus dem Reich der Mitte, steht der wiederkäuende Paarhufer vorrangig für Stärke sowie Ausdauer und gilt als hervorragender Problemlöser. Solch einen Troubleshooter können wir nach dem eher schwierigen Seuchenjahr 2020 bestens gebrauchen, und wenn es nur darum geht, etwas Licht ins Lockdown-Dunkel zu bringen. Denn der [Lockdown] schlägt aufs Gemüt, wie eine Studie des Helmholtz Zentrums München belegt. Zeit also für eine Zeitenwende, wobei die Bullen an den Märkten schon längst das Kommando übernommen haben - oder einfach nur, wie das für die Börse so üblich ist, eine positive Entwicklung vorwegnehmen. Für die Aktienindizes hieß es jedenfalls "auf zu neuen Allzeithochs", und im Detail sah das dann so aus: ...

