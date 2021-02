Die großen US-Aktiengesellschaften erfreuten sich in der vergangenen Woche einem Zustrom von Kapital, da eine Rekordsumme von 58,1 Mrd. $ in globale Aktienfonds floss, wie aus den wöchentlichen Fondsdaten der Bank of America Global Research (BofA) hervorgeht. Wichtigste Punkte (über Reuters) "Der US-Aktien verzeichneten mit 36,3 Mrd. $ den höchsten ...

