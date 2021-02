Eigentlich sollten Kleidervorschriften in der Verfassung keinen Platz haben. Was aber, wenn es im Kern um die Einschränkung des religiösen Fundamentalismus geht?Kleidervorschriften gehören nicht in die Verfassung, genau so wenig wie Bauvorschriften (die 2009 mit 57.5% angenommene Initiative «Gegen den Bau von Minaretten»). Beides Resultate der politischen Bemühungen der Schweizerischen Volkspartei SVP («Egerkinger Komitee»). Und doch trifft die SVP hier einen wunden Punkt und findet Unterstützung über Partei- und Geschlechtergrenzen hinweg.

Den vollständigen Artikel lesen ...