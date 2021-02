Der SMI schliesst um 0,25 Prozent höher auf 10'880,37 Punkten. Insgesamt ergibt sich für den Leitindex damit ein Wochengewinn von 125 Punkten oder 1,2 Prozent.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat auch am Freitag etwas fester geschlossen und blickt damit auf eine Woche täglich höherer Kurse zurück. Händler beschrieben Markt als uneinheitlich und das Geschäft als impulsarm. Der Markt sei in einer Konsolidierungsphase auf hohem Niveau, sagte ein Händler. Entsprechend bewegte sich der Leitindex SMI in einer engen Spanne knapp unter 10'900 Punkten.

