Wolfsburg - Am 21. Spieltag in der Fußball-Bundesliga haben sich der VfL Wolfsburg und Borussia Mönchengladbach mit einem 0:0 torlos und unentschieden getrennt. Gladbach stand vorübergehend enorm unter Wolfsburger Druck, konnte sich nach dieser Phase aber wieder fangen und lauerte vor allem im zweiten Durchgang auf den Überraschungstreffer.



Der VfL machte Druck und wollte selber mehr und spielte auf Sieg, brachte den Ball aber nur einmal an die Latte. Wolfsburg ist mit dem Punkt auf Platz vier der Tabelle, Gladbach auf Rang sieben.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de