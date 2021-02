Am 9. März 2021 bietet die QS-Akademie ein Online-Seminar zum Thema Förderung der Biodiversität in Landwirtschaft und Gartenbau an. In diesem Online-Seminar gehen die Referenten Lisa Klophaus und Peter Gräßler auf die Bedeutung und Hintergründe des Themas ein und erklären einzelne Maßnahmen an praxisnahen Beispielen. QS-Akademie Online-Seminar für...

Den vollständigen Artikel lesen ...