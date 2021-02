Der Cboe Volatility Index, auch bekannt als der "Angst-Index" der Wall Street, schloss am Freitag unter 20 und er verzeichnete damit seinen niedrigsten Tagesschlusskurs seit dem Crash im März 2020. Der Rückgang unter 20 könnte den Weg für eine weitere Aufwärtsentwicklung bei Aktien ebnen, sagte Tom Lee von Fundstrat am Freitag in einer Notiz, wie ...

