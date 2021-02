Der SMI notiert gegen 09.15 Uhr um 0,22 Prozent höher bei 10'903,77 Punkten.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt steht am Montag im frühen Geschäft etwas fester. Der Aufwärtstrend der vergangenen fünf Börsentage wird damit fortgesetzt und die zuletzt im Januar erreichte Marke von 11'000 Punkten für den SMI rückt wieder in Sichtweite. Die Stimmung an den Börsen sei trotz der zuletzt etwas gestiegenen Zinsen weiterhin freundlich, heisst es in Marktkreisen, was sich auch an...

