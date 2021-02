Das deutsche Erneuerbare Energieunternehmen ABO Wind hat zwei Solarparks in Griechenland an die Blue Elephant Energy AG veräußert. Die Gesamtleistung beträgt 45 Megawatt (MW). ABO Wind hat zwei Solarparks in Griechenland mit insgesamt 45 MW an Blue Elephant Energy verkauft. Wie das Wiesbadener Unternehmen mitteilte, befindet sich das erste Photovoltaik-Projekt in Kossos. Es hat außerdfem eine Leistung von sieben Megawatt. Das zweite liegt in Megala Kalyvia. Es sei dabei mit einer Kapazität von 38 ...

