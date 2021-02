Die Industrieproduktion ist in der Eurozone im Dezember stark geschrumpft - Der EUR/USD klammert sich am Montag über der Marke von 1,2130 an seine bescheidenen Tagesgewinne - Die von Eurostat veröffentlichten Daten zeigten am Montag, dass die Industrieproduktion im Euroraum im Dezember auf Monatsbasis um -1,6% schrumpfte. Dieser Wert folgte auf ...

