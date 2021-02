Vincent Juvyns (J.P. Morgan): Joe Biden und die globale Klima-Agenda?

Februar 2021 - Die Wahl von Joe Biden hat Erwartungen hinsichtlich einer gesteigerten globalen Dynamik im Kampf gegen den Klimawandel befeuert. Eine diesbezügliche Strategie war eines der wichtigsten Wahlversprechen seiner Kandidatur und laut den Umfrageergebnissen der Hauptgrund für 74 % seiner Wähler, ihre Stimme für ihn abzugeben.1

Mit der Kontrolle im Senat haben die Demokraten größeren Spielraum für die Umsetzung ihres (Klima-)Programms erlangt, sie werden jedoch weiterhin Kompromisse eingehen müssen, da ihnen 10 Sitze fehlen, um wichtige Gesetze mit einer komfortablen Mehrheit durchzubringen.

Ebenso werden Konzerne aktives Lobbying im Kongress betreiben, um diejenigen Gesetze zu bekämpfen, die ihnen am wenigsten akzeptabel erscheinen ...

Lesen Sie mehr im vollständigen Artikel "Welche Bedeutung hat die Präsidentschaft von Joe Biden für die globale Klima-Agenda?" mit informativen Grafiken.

