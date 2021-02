Das Münchner Technologieunternehmen Robotise weitet mit der erfolgreichen Inbetriebnahme des Robotersseinen Service erstmals in die Schweiz aus.Zürich - JEEVES begeistert ab sofort auch die Gäste des Radisson Blu Hotel, Zurich Airport. Der Serviceroboterliefert Gästen warme Gerichte,Getränke, Snacks und andere Produkte kontaktlos bis an die Zimmertür und unterstützt damit das Hotel-Team in ihrer täglichen Arbeit. Das Münchner Technologieunternehmen Robotise weitet mit der erfolgreichen Inbetriebnahme des Roboters seinen Service erstmals...

