Hans-Josef Fell, der Präsident der Energy Watch Group, warnt vor den angekündigten Investitionen des Milliardärs Bill Gates in den Klimaschutz. Gates kaschiere damit sein Engagement für die Atomkraft und biete Öl-Magnaten die Chance zum Greenwashing. Es ist eine Warnung vor Bill Gates Milliardeninvestitionen in den Klimaschutz, die Hans-Josef Fell ausgibt. Der Präsident der Energy Watch Group begründet das ausführlich. So habe Gates in der Vergangenheit mit seinen "Klimaschutzaktivitäten" keinerlei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...