Offenbach - Schon in wenigen Tagen könnte es in ganz Deutschland geradezu frühlingshafte Temperaturen geben. Laut verschiedener Vorhersagemodelle könnten kommende Woche vom 22. bis 25. Februar Höchsttemperaturen von verbreitet 15 bis 17 Grad, im Westen sogar bis zu 18 Grad vorherrschen, begleitet von purem Sonnenschein.



Nachts sinken die Temperaturen demnach auf zwei bis fünf Grad, im Süden auch auf null Grad. Die Unsicherheiten sind dabei freilich noch relativ hoch. Vorerst erwartet der Deutsche Wetterdienst für Freitag langsam ostwärts abziehenden Niederschlag und nachfolgende Auflockerungen. Die Höchstwerte liegen demnach am Samstag von Nordost nach Südwest immerhin schon zwischen 4 und 13 Grad.



Die Tiefstwerte werden zwischen +7 Grad im Westen und -2 Grad im Südosten erwartet.

