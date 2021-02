Das Photovoltaik-Großprojekt war ursprünglich mit einer Leistung von 440 Megawatt geplant. Die Steag-Tochter Sens will die Installation im dritten Quartal dieses Jahres beginnen.Der Investor KGAL Investment Management hat seinen Auftrag über ein Photovoltaik-Großprojekt in Sizilien erweitert: Steag Solar Energy Solutions (Sens) aus Würzburg soll auf der italienischen Insel nun Solarparks mit insgesamt knapp 700 Megawatt errichten, 250 Megawatt mehr als ursprünglich geplant. Das Solarkraftwerk soll jährlich mehr als 1400 Gigawattstunden Strom ins Netz einspeisen und damit 560.000 Tonnen an CO2-Emissionen ...

