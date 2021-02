Nach dem verlängerten Wochenende haben die wichtigsten US-Indizes am Dienstag allesamt zunächst erneut Rekorde aufgestellt.New York - Nach dem verlängerten Wochenende haben die wichtigsten US-Indizes am Dienstag allesamt zunächst erneut Rekorde aufgestellt. Angetrieben von etwas mehr Optimismus in der Corona-Krise und der Hoffnung auf ein baldiges US-Konjunkturpaket stieg der Dow Jones Industrial nach einer Dreiviertelstunde um 0,24 Prozent auf 31'534,60 Punkte. Zum Auftakt konnte der Leitindex seine Bestmarke sogar...

Den vollständigen Artikel lesen ...