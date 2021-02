Halle (Saale) - Den zweiten Tag in Folge ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland am Dienstag höher gewesen als eine Woche zuvor. Das zeigen direkte Abfragen bei den 401 kreisfreien Städten und Landkreisen, die seit Anfang März letzten Jahres täglich um 20 Uhr von der dts Nachrichtenagentur ausgewertet werden.



Demnach wurden von den Gesundheitsämtern am Dienstag bis 20 Uhr 5.463 Corona-Neuinfektionen registriert, sieben Prozent mehr als vor einer Woche. Am Montag betrug das Plus sogar 26 Prozent. Die offizielle Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) weicht von der Auswertung dieser Kommunenabfragen ab, nimmt aber mittelfristig stets den selben Trend. Bislang zeigt sie noch nicht wirklich eine Zunahme gegenüber den Vorwochenwerten: Zwar meldete das RKI am frühen Dienstagmorgen ebenfalls erstmals seit Anfang Januar mehr Neuinfektionen als sieben Tage zuvor, aber rechnet man die 600 letzte Woche fehlenden Fälle aus NRW hinzu, war der Wert an diesem Dienstag eigentlich im Vorwochenvergleich noch einmal etwas niedriger.

