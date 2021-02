Der Wert der Obst- und Gemüseproduktion in Spanien erreichte 2020 18.094 Millionen EUR, was 59% der gesamten pflanzlichen Produktion in Spanien sind, die sich auf 30.921 Millionen EUR beläuft, so der neuste Report "Informe de Macromagnitudes Agrarias" von dem Landwirtschaftsministerium für den Monat Januar. Bildquelle: Shutterstock.com Von den 18.094 Millionen EUR,...

