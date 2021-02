Der EUR/USD handelt in der Nähe der 1,2083, was einem Rückgang von -0,19 % entspricht. - Der Tages-Chart zeigt einen gescheiterten Ausbruch und Spielraum für einen erneuten Kursrückgang - Der EUR/USD fiel zum 10-Tage Simple Moving Average (SMA) von 1,2086, nachdem es am Dienstag nicht gelungen war, die Gewinne über dem 50-Tage-SMA von 1,20151 erfolgreich ...

