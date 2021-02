Die US-Indizes, einschließlich des S&P 500, sind für eine 10% Korrektur gerüstet, so Tobias Levkovich, US-Aktienstratege der Citigroup Inc. in seiner jüngsten Kundenmitteilung. Wichtige Zitate "Ein 10% Pullback bei US-Aktien scheint sehr plausibel." "Unsere derzeitige Vorsicht spiegelt mehrere Faktoren wider, darunter überschwängliche Stimmungswerte, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...