Verkauft werden Marken wie Poland Spring, Deer Park, Ozarka, Ice Mountain, Arrowhead oder Pure Life, aber auch der US-Getränkelieferservice ReadyFresh.Lausanne - Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé kommt bei der Umgestaltung seines Wassergeschäft einen Schritt weiter. So werden die Marken von Nestlé Waters Nordamerika an amerikanische Finanzinvestoren verkauft. Nestlé löst dafür 4,3 Milliarden Franken. Mit den US-Finanzinvestoren One Rock Capital Partners und Metropoulos & Co. sei eine Vereinbarung zum Verkauf der regionalen Quellwassermarken...

