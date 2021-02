Der EUR/GBP verzeichnete die vierte Sitzung in Folge Verluste - Die Bildung eines fallenden Kanals deutet auf einen gut etablierten Abwärtstrend hin - Jeder Erholungsversuch kann als Verkaufsgelegenheit gesehen werden - Die EUR/GBP blieb am Mittwoch zum vierten Mal in Folge unter Druck und schwächte sich zu Beginn der europäischen Sitzung weiter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...