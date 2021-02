Die Schnellladestationen sollen an 120 Tankstellen in Deutschland entstehen. Elektroautos sollen dort binnen zehn Minuten Strom für eine Strecke von bis zu 350 Kilometern laden können.Die BP-Tochter Aral will sein Netz an Schnellladestationen deutlich erweitern: Insgesamt 400 Ladepunkte an 120 Tankstellen in Deutschland will das Unternehmen bis zum Jahresende einrichten. Sie sollen eine Leistung von bis zu 350 Kilowatt haben. Derzeit betreibt es an 25 Tankstellen rund 100 Ladepunkte dieser Leistungsklasse. Sie liefern 100 Prozent Ökostrom. Die entsprechende Akkutechnik vorausgesetzt, können Elektroautos ...

Den vollständigen Artikel lesen ...