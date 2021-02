Mit dem wachsenden Sortiment an Corona-Impfstoffen steigen die Anforderungen an deren Verteilung. Die unterschiedlichen Vakzine sind in verschiedenen Temperaturbereichen zu lagern und zu transportieren - und das oft zusammen in einem Fahrzeug oder Kühlraum. Für Logistikunternehmen wie DHL ist das Handling solcher komplexen Prozesse Tagesgeschäft. Das Versenden pharmazeutischer Produkte bei -70 °C in mit Trockeneis bestückten Boxen wird bei DHL und weiteren Logistikunternehmen nicht erst seit Corona praktiziert. Auch für andere Erzeugnisse nutzen sie die passiven Kühlsysteme, die Schaumaplast für ...

