Gegen Corona kommen unterschiedliche Vakzinen zum Einsatz. So funktionieren sie - erklärt in Grafiken.Gegen Corona kommen unterschiedliche Vakzinen zum Einsatz. So funktionieren sie - erklärt in Grafiken bei ZEIT ONLINE. Hier gehts zu den vier Wirkprinzipien und den Impfstoffen von Biontech/Pfizer, Moderna, Astra Zeneca, Johnson & Johnson, CureVac, Biocad, Novavax und Sinovac.

