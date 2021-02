Die Beteiligungsfirma Berkshire Hathaway von Warren Buffett hat in den letzten Monaten ihre Beteiligung an Apple reduziert. Das 90-jährige Börsengenie hält wohl die Bewertung des iPhone-Konzerns mit einem KGV von 32 für zu teuer. Drei neue Aktien im Buffett-Depot: Verizon, Chevron und ein Versicherungsmakler Buffetts Konglomerat enthüllte außerdem drei neue Käufe, die es still und ...

