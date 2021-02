Der Goldpreis verlor am Mittwoch den fünften Tag in Folge an Boden - Der USD erholte sich von seinen Mehrwochentiefs weiter und belastete das Metall - Die Bühne für einen erneuten Test der November 2020-Tiefs in der Nähe des Bereichs von 1764 $ scheint bereitet - Gold erlebte während der frühen europäischen Sitzung einige neue Verkäufe und fiel ...

