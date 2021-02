Die Klärung der Unternehmensnachfolge ist für viele Mittelständler eine der wichtigsten letzten Aufgaben im Betrieb. Doch die Suche nach geeigneten Kandidaten gestaltet sich immer schwieriger: Unternehmer haben kaum noch Nachwuchs und häufig geht der dann lieber eigene Berufswege. Zudem setzt die Corona-Krise viele KMU unter Druck: Die Rücklagen sind aufgezehrt, die Auftragsbücher leer. Dadurch sinken Wert und Attraktivität des Unternehmens stark.Mit einem Anteil von 99,4% sind KMU das Fundament der deutschen Unternehmenswelt. Für viele Mittelständler ist ihre Firma mehr als nur ein Job, sondern eine Lebensaufgabe, in die viel Herzblut geflossen ist. Eine der wichtigsten Fragen im Leben eines Chefs ist die nach der Zukunft seiner Firma. Wenn es einmal in den Ruhe- oder Vorruhestand geht, soll das Lebenswerk in guten Händen sein. Doch die Suche nach geeigneten Nachfolgern wird zunehmend schwierig. Einerseits übernimmt immer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...