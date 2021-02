Der vom australischen Statistikamt (ABS) erwartete Beschäftigungsbericht per Berichtsmonat Januar wird am Donnerstag um 00:30 GMT veröffentlicht. Im Vorfeld des Berichts zieht sich der AUD/USD von den Fünf-Wochen-Hochs zurück, die am Dienstag bei 0,7806 erreicht wurden, aber solide Arbeitsmarktzahlen dürften laut Dhwani Mehta von FXStreet das bullische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...