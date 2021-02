Die wichtigsten Indizes an der Wall Street starteten deutlich schwächer in den Tag - Technologieaktien verzeichnen nach der Börseneröffnung starke Kurseinbußen - Alle wichtigen S&P 500 Sektoren handeln im Minus - Die wichtigsten Aktienindizes in den USA eröffneten am Mittwoch trotz positiver US-Daten im Minus. Der S&P 500 verlor 0,8% auf 3.901 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...