Der EuroStoxx50 als Leitindex der Eurozone fällt um 0,71 Prozent auf 3699,85 Punkte.Paris - Die Anleger haben am Mittwoch an den europäische Börsen den Rückwärtsgang eingelegt. Steigende Renditen von US-Anleihen trieben die Anleger auf dem zuletzt erhöhten Kursniveau aus Aktien, hiess es am Markt. Der EuroStoxx50 als Leitindex der Eurozone fiel um 0,71 Prozent auf 3699,85 Punkte. Am Vortag war er schon moderat gefallen, nachdem er noch zu Wochenbeginn seinen höchsten Stand seit...

