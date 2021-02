Mit Evotec ISIN: DE0005664809 lagen wir in den letzten Wochen vielfach richtig und konnten starke Volltreffer melden. Zuletzt hatten wir am 09. Februar über Evotec berichtet und auf eine neue Trading-Chance aufmerksam gemacht. Im Artikel hatten wir unter anderem geschrieben: "Nach einem Hoch bei 43,00 Euro ging es mit dem Kurs rasant nach unten. Der Kurs ist an der 32-Euro-Marke nach oben abgeprallt und es könnte jetzt gut sein, dass wir jetzt wieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...