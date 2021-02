Unsere Trading-Idee vom 02. Februar mit MTU Aero Engines ISIN: DE000A0D9PT0 hat bisher nicht funktioniert. Nach dem Hoch bei rund 206,00 Euro hat sich der kleine Aufwärtstrend wieder aufgelöst und die Aktie war am 12. Februar wieder an der Unterstützung im Bereich von 190,00 Euro angekommen. Die Gegenwehr kam prompt, aber der Ausbruchsversuch wurde bei 199,95 Euro abgefangen. Trotzdem sieht es so aus, als ob da noch was gehen könnte. Am Donnerstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...