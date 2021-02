Es wird erwartet, dass die People's Bank of China (PBoC) 200 Mrd. CNY über die einjährige Medium-Term Lending Facility (MLF) zur Verfügung stellen wird. Die Transaktion wird zu einem Zinssatz von 2,95% durchgeführt, der gegenüber der vorherigen unverändert bleibt. In der Zwischenzeit werden in diesem Monat 200 Mrd. CNY an MLF-Mitteln fällig. Marktreaktion ...

Den vollständigen Artikel lesen ...