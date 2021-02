Die Erwerbslosenquote stieg im vierten Quartal gemäss Definition des Internationalen Arbeitsamts (ILO) in der Schweiz von 3,9 Prozent auf 4,9 Prozent.Neuenburg - Im vierten Quartal des Corona-Jahres 2020 hat sich die Zahl der Erwerbstätigen in der Schweiz gegenüber dem Vorjahreszeitraum quasi kaum verändert. Gleichzeitig wies der Trend zum Home-Office auch im Schlussquartal weiter nach oben. So waren im vierten Quartal 2020 in der Schweiz gut 5,1 Millionen Personen erwerbstätig, was nahezu exakt dem Vorjahreswert entspricht. Dies geht aus den...

