Daniel Hardt (alpha beta asset management): Indexschwergewichte

11.02.2021 -

"Warum um alles in der Welt interessiert ihr euch so für die Berichtssaison?" - diese Frage bekommen wir als Portfoliomanager mit Fokus auf den aktiven Einsatz von börsengehandelten Indexfonds (ETF) immer wieder gestellt. Eine einfache Antwort könnte lauten, daß wir uns generell für den wirtschaftlichen Zustand börsennotierter Unternehmen interessieren und aus den Unternehmensergebnissen Rückschlüsse auf die generelle Bewertung von Aktien ziehen. Die Antwort könnte aber auch folgende sein: Bei der teils sehr hohen Konzentration von wenigen Unternehmen in den großen Leitindizes macht es durchaus Sinn, diese aus rendite- sowie risikotechnischen Gesichtspunkten im Blick zu behalten. Dies gilt ganz besonders für die sogenannten "Big Tech" Unternehmen Apple, Microsoft, Alphabet (Google), Facebook und Amazon sowie für das Automobil- und Stromspeicherunternehmen Tesla. Käufer eines Aktien-ETF haben mehrheitlich ein Interesse an einer breit-diversifizierten Investition in einen Aktienmarkt. Durch das rasante Wachstum der Big Tech Unternehmen und der hohen Bewertung Teslas kann dies mittlerweile selbst in Indizes mit einer hohen Anzahl an Einzelunternehmen in einer beträchtlichen Konzentration dieser Technologieunternehmen münden. Der amerikanischen Leitindex S&P 500 besteht formal aus 500 börsengehandelten amerikanischen Unternehmen, diese sind allerdings sehr ungleich gewichtet. Aktuell haben die Big Tech Unternehmen und Tesla ein Gewicht von 24,3% im Index.

Eine noch höhere Dominanz der Big Tech Unternehmen und Tesla findet sich im Technologieindex Nasdaq 100, hier vereinen sie knapp die Hälfte der gesamten Marktkapitalisierung auf sich. Und selbst in einem globalen Index wie dem MSCI World machen diese sechs Unternehmen immer noch einen Indexanteil in Höhe von knapp 15% aus. Investoren in marktbreite Indizes mit amerikanischer Beteiligung sind daher gut beraten, diese Schwergewichte nicht aus dem Auge zu verlieren, zumal ein "Weltindex" wie der MSCI World mit einer US-Aktienquote von 65% generell sehr stark von der "Gesundheit" amerikanischer Unternehmen abhängig ist.

Die hohe Konzentration einzelner Aktiengesellschaften in einem ETF findet sich natürlich auch in Europa wieder. In den meisten Fällen werden sich die Anleger hier alleine aufgrund der geringen Anzahl der Unternehmen in den einzelnen Leitindizes wie z.B. dem DAX (30 Unternehmen) oder dem Euro Stoxx 50 (50 Unternehmen) mit dieser Thematik beschäftigen. Überhaupt sind ETF-Käufer nicht zwangsläufig verpflichtet, in Indizes mit hohen Konzentrationen zu investieren. Bei dem riesigen Angebot an liquiden ETFs am Markt ist es heute ohne Probleme möglich, Anlageziele z.B. mit gleichgewichteten Indizes umzusetzen oder sich mit ETF auf spezielle Themengebiete bzw. Regionen ein breit diversifiziertes Portfolio ganz individiduell zusammenzustellen. Nichts anderes ist unser täglich Brot.

Rechtliche Hinweise: Diese Marketingmitteilung wurde von der alpha beta asset management gmbh ausschließlich für diesen spezifischen Informationszweck erstellt. Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Die alpha beta asset management gmbh erachtet die Quellen, auf deren Informationen diese Publikation beruht, als aktuell und vertrauenswürdig. Trotz größtmöglicher Sorgfalt kann die alpha beta asset management gmbh weder ausdrücklich noch stillschweigend Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit, Glaubwürdigkeit oder Vollständigkeit jeglicher Informationen übernehmen. Dies gilt nicht, soweit sich die alpha beta asset management gmbh vorsätzlich oder grob fahrlässig verhalten hat oder eine Verletzung des Lebens, Körpers oder Gesundheit vorliegt. Keine in dieser Publikation getätigte Aussage ist als Garantie oder Zusicherung zu verstehen. In dieser Publikation wurden Ausblicke und zukunftsorientierte Aussagen getroffen, die mit Risiken und Unsicherheiten verbunden sind. Alle Prognosen, Ansichten und Einschätzungen spiegeln die Beurteilung der alpha beta asset management gmbh zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Publikation wider. Die hier zur Verfügung gestellten Prognosen und Szenarien basieren auf unserer Einschätzung zum gegenwärtigen Zeitpunkt und auf einer Vielzahl von Annahmen. Veränderungen innerhalb dieser Annahmen können zu anderen Ergebnissen führen. Daher ist dieser Publikation nicht dazu gedacht, zukünftige Ereignisse vorherzusagen. Frühere Wertentwicklung ist keine Garantie oder Indikation für zukünftige. Jegliche in dieser Publikation zum Ausdruck gebrachten Meinungen und Einschätzungen können ohne entsprechende Ankündigung der alpha beta asset management gmbh geändert werden.