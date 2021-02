Die Beliebtheit von Solarbatterien nahm auch 2020 zu. Wie der Bundesverband Solarwirtschaft mitteilte, kletterte die Nachfrage für die Speicher um 47 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Nachfrage für Solarbatterien legte in Deutschland 2020 deutlich zu. Das gab der Bundesverband Solarwirtschaft e.V. (BSW) bekannt. So betrug das Nachfrage-Plus bei Solarbatterien im vergangenen Jahr 47 Prozent. Gleichzeitig wuchs die Zahl der Solarstromspeicher das dritte Jahr in Folge um rund 50 Prozent.Im vergangenen ...

