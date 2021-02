Im hessischen Rosenthal soll das Photovoltaik-Kraftwerk entstehen, der nun einstimmt vom Stadtrat genehmigt wurde. Den erzeugten Solarstrom will Anumar über einen PPA vermarkten.Anumar hat in dieser Woche die Genehmigung für den Bau eines 75 Megawatt Photovoltaik-Kraftwerks im Stadtgebiet von Rosenthal erhalten. Der Stadtrat habe sich einstimmig für die Installation ausgesprochen, teilte der bayerische Photovoltaik-Projektierer mit. Bei der Entscheidung sei vor allem honoriert worden, dass die Betreibergesellschaft ihren Sitz in der hessischen Stadt im Landkreis Waldeck-Frankenberg haben wird. ...

