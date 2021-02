Bis Sonntag (14. Februar) wurden laut BAG rund 542'200 Personen gegen das Coronavirus geimpft. Mehr als 102'400 erhielten bereits eine zweite Dosis.Bern - Trotz der weiter zunehmenden Ansteckungen mit Mutationen des Coronavirus sind die Infektionen in der Woche vom 8. bis 14. Februar um 22,1 Prozent gesunken. In der sechsten Kalenderwoche dieses Jahres registrierte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) 7858 Fälle nach 10'084 in der Vorwoche. Damit beschleunigte sich der Rückgang der Neuinfektionen wieder etwas, wie dem am Donnerstag...

