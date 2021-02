Das Pfund ist weiterhin eine der Währungen mit der besten Performance in diesem Jahr, was dazu beigetragen hat, dass der Cable-Kurs zum ersten Mal seit fast drei Jahren wieder in greifbare Nähe der 1,4000-Marke gekommen ist. Jüngste britische Presseberichte deuten jedoch darauf hin, dass die britische Regierung einen sehr vorsichtigen Ansatz zur Lockerung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...