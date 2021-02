Der Dow Jones Industrial geht 0,38 Prozent tiefer bei 31'493,34 Punkten aus dem Handel.New York - An der Wall Street blieb die Stimmung unter den Anlegern am Donnerstag von Nervosität geprägt. Im Mittelpunkt standen enttäuschende Walmart-Zahlen, Kursverluste bei Tech-Werten und die anhaltende Diskussion um eine Rückkehr der Inflation. Die zuletzt rekordhohen New Yorker Indizes konnten ihr Minus aber allesamt deutlich reduzieren. Der Dow Jones Industrial ging 0,38 Prozent tiefer bei...

Den vollständigen Artikel lesen ...