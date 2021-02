Wie Supermarktblog.com schreibt, wird Delivery Hero mit Mjam Market zum Sofortlieferanten für Lebensmittel in Österreich. Um außer Restaurantessen auch Lebensmittel zu liefern, will die Delivery-Hero-Tochter Mjam ein Netz mit eigenen Warenlagern etablieren. CEO Artur Schreiber und Market-Director Melanie Kollmann über ihre ehrgeizigen Pläne mit Mjam Market in...

Den vollständigen Artikel lesen ...