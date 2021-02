Die CMA CGM Group, ein weltweit führendes Unternehmen für Verschiffung und Logistik, setzt seine strategische Entwicklung in Logistik durch Einrichtung einer speziellen Luftfrachtsparte "CMA CGM Air Cargo" fort. Diese Expansion in die Luftfracht ist ein neuer Meilenstein in der strategischen Entwicklung der Gruppe mit dem Ziel, den Kunden der Gruppe ein sich ergänzendes...

