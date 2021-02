Das niederländische Unternehmen DEEN hat eine Einigung mit Albert Heijn, Vomar Voordeelmarkt und DekaMarkt über die Absicht erreicht, 80 DEEN-Supermarktläden, die Vertriebszentren in Hoorn und Beverwijk, verbleibende Geschäftseinheiten und das Hauptbüro in Hoorn, in dem nördlichen Teil der Niederlande, an diese drei Parteien zu verkaufen. Beabsichtigt ist, 39...

Den vollständigen Artikel lesen ...