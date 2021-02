Er ist seit Januar 2020 als Leiter Group Finance bei der VP Bank tätig, seit Juni 2020 bekleidet er die Funktion des CFO ad interim.Vaduz - Der Verwaltungsrat der VP Bank hat Roger Barmettler per 1. März 2021 zum Chief Financial Officer (CFO) und Mitglied der Gruppenleitung ernannt. Roger Barmettler ist ein ausgewiesener Finanzexperte; er verfügt über langjährige Erfahrung in der Bankenbranche und im Finanzwesen. Er ist seit Januar 2020 als Leiter Group Finance bei der VP Bank tätig, seit Juni 2020 bekleidet er die Funktion...

