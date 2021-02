McKinsey und das Hydrogen Council haben in einer gemeinsamen Studie den Status Quo und die Perspektiven von Wasserstoff-Projekten analysiert. Demnach haben mehr als 30 Länder eine Wasserstoff-Roadmap veröffentlicht, und Projekte mit einem Volumen von über 80 Milliarden US-Dollar gelten bereits als ausgereift.Eine hohe Investitionsdynamik attestiert der Bericht "Hydrogen Insights 2021: A Perspective on Hydrogen Investment, Deployment and Cost Competitiveness" von McKinsey und dem Hydrogen Council der internationalen Wasserstoff-Branche. Dem Bericht zufolge haben mehr als 30 Länder Wasserstoff-Roadmaps ...

