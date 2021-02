Wegen der unklaren Corona-Situation haben die Veranstalter die für Mai geplante E-World Energy & Water abgesagt. Die nächste E-World soll im Februar 2022 in Essen stattfinden, bis dahin soll eine digitale Plattform Gelegenheit zur Vernetzung bieten.Wie bereits 2020 macht auch in diesem Jahr die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung vieler Veranstalter. Eigentlich hätte die E-World Energy & Water, die zu den wichtigsten Messen für die Energiebranche in Deutschland gehört, vom 4. bis 6. Mai 2021 in der Messe Essen stattfinden sollen. Da aktuell noch unklar ist, wann und unter welchen Voraussetzungen ...

